Erol Olçok’ta Emzirme Haftası’na özel etkinlik

“ANNE SÜTÜ alıyorum, SAĞLIKLA büyüyorum” sloganı ile hastanede düzenlenen etkinlikler kapsamında emzirme ve anne sütünün önemi vurgulandı. Hastane yönetiminin de katıldığı etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.

Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Polikliniği girişi, Anne Oteli ve Doğum Servisi önünde açılan stantlarda vatandaşlara broşürler dağıtılırken, anne ve yakınlarına konuyla ilgili farkındalık eğitimi düzenlendi. Ayrıca farkındalık çalışmaları esnasında su ve lohusa şerbeti ikramında bulunuldu. Hafta boyunca devam edecek etkinliklerde çocuklara balon hediye edildi.

Bebeğin doğduğu andan itibaren ısıtma, soğutma ve tatlandırma gerektirmeyen gıdasının hazır olduğu ve anne sütünün bebek için ilk altı ay boyunca alması gereken tüm gıda maddelerini içinde bulundurduğu vurgulanan açıklamada Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin “Anne ve Bebek Dostu Hastane” olduğu, hastanede annelere doğum öncesi, doğum sırası ve sonrasında uzman hemşireler tarafından sürekli eğitimler verildiği, emzirme danışmanlığı polikliniğinin taburcu sonrası annelere hizmet verdiği de dile getirildi.



(Volkan SINAYUÇ)

