Erol Olçok yılın hastanesi

Ankara’da bir otelde düzenlenen ödül töreninde konuşma yapan Karadeniz Haberci Gazetesi İmtiyaz Sahibi Figen Çakmak, Karadeniz bölgesine yönelik 'Yılın En'leri' sosyal etkinliği ile önemli bir olaya imza attıklarını söyledi.

Bu organizasyonların bölgenin sivil toplum kuruluşları ile özel, tüzel, kamu kurumlarını bir araya getirdiğini, aynı zamanda bölgeye hizmet veren kişi ve kurumların okur anketleri sonucu ödüllendirildiğini vurgulayan Çakmak, "Bu sosyal etkinliğimiz bölgemizin kamu, kurum ve sivil toplumunun itici gücü olmuş ve olmaya devam edecektir” dedi.

Yılın milletvekilleri, rektörü, onur ödülü, kurumu, yöneticisi, belediye başkanları, oteli, akademisyeni, kreşi, firması ve hizmet ödüllerinin dağıtıldığı gecede Yılın Hastaneleri kategorisinde Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Özel Ordu Sevgi Hastanesi ve Özel Ordu Umut Hastanesi ile birlikte ödül aldı.

(İHA)