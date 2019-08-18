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Erol Olçok ve oğlu için mevlid okutuldu

Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde şehit olan ünlü reklamcı Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok için memleketi Çorum'un Mecidiyekavak köyünde mevlid okutuldu.

Erol Olçok ve oğlu için mevlid okutuldu

Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde şehit olan ünlü reklamcı Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok için memleketi Çorum'un Mecidiyekavak köyünde mevlid okutuldu.

18 Ağustos 2019 Pazar 21:30
Erol Olçok ve oğlu için mevlid okutuldu

Olçok ailesinin yaptırdığı köy camisinde düzenlenen programa Erol Olçok’un kardeşleri Cevat ve Yılmaz Olçok ile aile yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Vali Yardımcısı Recep Yüksel, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve vatandaşlar katıldı.

Mevlid sırasında telefonla Erol Olçok’un kardeşi Cevat Olçok’la görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Şahsınızda Olçok ailesinin geçmişlerine rahmet diliyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet dilerken, bu vesileyle de mevlid merasimini şu anda yapıyor olmanız onları anma noktasında çok anlamlı olacaktır. Rabbim inşallah cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Şehitlerimizin yolunda bu süreci devam ettirmeye de, bu gayreti bir vesile kılsın. Oradaki kardeşlerimin hepsine en kalbi sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Çıktığımız bu yolda bizi muzaffer kılsın” dedi.

Kur'an-ı Kerim, mevlid-i şerif ve ilahilerin okunmasının ardından Erol, kardeşi Erdoğan ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok ile şehitler için dua edildi.

(Haber Merkezi)

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