Erol Olçok Hastanesi’nde 3.454 hastaya anjiyo yapıldı

Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden yapılan açıklamaya göre, 2021 yılında 3 bin 454 hastaya koroner anjiyografi, bir 645 hastaya stent takılması, 195 hastaya koroner bypass, 41 hastaya kalp kapak ameliyatı, 98 hastaya aort cerrahisi ve 94 hastaya eletrofizyoloji (eps) uygulaması yapıldı. Her yıl onlarca kalp deliği olan hastalanın da, ameliyatsız bir yöntemle kalp delikleri kapatıldı.

Öte yandan bacak damar tıkanıklıkları olan hastalara stent ve balon uygulamaları yapılarak tıkalı damarları açmaya yönelik olarak 2021 yılında 367 hastaya Periferik Arteriyal Damar Girişimi yapıldığı da bildirdi. Yapılan açıklamada, bu işlem için çevre illerden Çorum Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne hasta sevki yapıldığı ifade edilerek, “Böylece hastaların daha rahat yürüyebilmekte ve birçoklarının ayakları kesilmekten kurtulmaktadır. Kliniğimize ayaklarında ciddi yaralar varken gelen hastalar bacak damarları açıldıktan sonra yaraları hızla iyileşme sürecine girip, yürüyebildikleri konforlu günlerine tekrar dönebilmektedirler.” denildi.

Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 83 hastaya da kalp pili takıldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kalbin ritim ve iletim sisteminin bozulması, kalbin yeterli elektriksel uyarıyı oluşturamaması ve tüm kalp dokusuna yeterli şekilde ulaştıramaması durumunda kalp pili ile yeterli elektriksel uyarıyı oluşturmak gerekmektedir. 2021 yılı içerisinde T.C. Sağlık Bakanlığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 83 hastaya kalıcı kalp pili takılmış veya takılı piller yenisi ile değiştirilmiştir.”

Hastanede bulunan sağlık tesisleri ile ilgili bilgi verilen açıklamada kalp merkezi ve kardiyak rehabilitasyon merkezinin donanımlı altyapısı ile 2021’de 245 hastaneye hizmet verdiği vurgulandı. Ayrıca hastalara egzersiz antrenmanları, diyet danışmanlığı, psikososyal destek, kalp hastalığı eğitimleri ile “yaşam koçu” desteği de sağlandığı dile getirilirken, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Merkezi’nde akupunktur, kupa, fitoterapi, proloterapi, mezoterapi uygulamaları ile Mecitözü ve Bayat ilçelerinde de birer hekimle kupa, akupunktur, fitoterapi uygulamalarının yapıldığı dile getirildi.

Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi’nin inşaatının bu yıl bitirilerek hizmete girmesinin beklendiği dile getirilen açıklamada 30 yataklı Palyatif Bakım Merkezi’nde 325 hastaya hizmet verildiği, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Bankası ile protokol yapılarak hastane bünyesinde; “Kornea Nakil Merkezi” kurulmasının sağlandığı, Nisan 2021’de hizmete başlayan Kronik Yara Bakım biriminde 53 hasta il dışından olmak üzere 856 hastaya hizmet verildiği, bu hastalardan 198 hastanın kliniklerde yatarak tedavisinin yapıldığı ve sadece iki hastanın ileri tetkik ve tedavi amacıyla dış merkezlere sevk edildiği vurgulandı.

(Haber Merkezi)

