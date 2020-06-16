Erol Olçok Hastanesi ‘Sor-Çöz’ birimi kurdu

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli, yaptığı yazılı açıklamada, birimin hastanenin birinci katında hizmet vermeye başladığını bildirdi. Hastaların muayene, tetkik, tedavi ve yatış işlemleri sırasında karşılaştığı sorunların SOR-ÇÖZ biriminde çözüme kavuşturulacağını belirten Prof. Dr. Sezikli, şunları kaydetti:

“SOR ÇÖZ, hasta memnuniyetinin ön planda olduğu, kaliteli ve özenli hizmet anlayışıyla hareket eden özel bir birim olarak hastanemizde yerini almıştır. Hedefimiz anında, etkili ve yerinde çözüm sunmaktır. Güler yüzlü ve iletişim konusunda deneyimli birim personelinin gayretleri ile kısa zamanda çözülen sorunlar karşısında hasta memnuniyetinin arttığı gözlenmektedir. SOR-ÇÖZ Birimi’nde ulaşan tüm sorunlar değerlendirilip, aynı gün içinde kesin dönüş yapılmaktadır. Sorunu çözülen danışanlar ile yapılan görüşmelerde; birim personelinin görev alanları dahilinde, kurallar ve mevzuatlar çerçevesinde açıklamalar yapılarak, çözümler üretilmekte ve kısa sürede olumlu geri bildirimler görülmektedir”

(AA)