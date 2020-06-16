Son Dakika

Erol Olçok Hastanesi ‘Sor-Çöz’ birimi kurdu

Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hastaların olası mağduriyetlerini gidermek ve hastane içindeki iş ve işlemlerle ilgili sorunların çözümünü hızlandırmak amacıyla “SOR-ÇÖZ” birimi kuruldu.

Güncel 16.06.2020, 19:19
29
Erol Olçok Hastanesi ‘Sor-Çöz’ birimi kurdu

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli, yaptığı yazılı açıklamada, birimin hastanenin birinci katında hizmet vermeye başladığını bildirdi. Hastaların muayene, tetkik, tedavi ve yatış işlemleri sırasında karşılaştığı sorunların SOR-ÇÖZ biriminde çözüme kavuşturulacağını belirten Prof. Dr. Sezikli, şunları kaydetti:

“SOR ÇÖZ, hasta memnuniyetinin ön planda olduğu, kaliteli ve özenli hizmet anlayışıyla hareket eden özel bir birim olarak hastanemizde yerini almıştır. Hedefimiz anında, etkili ve yerinde çözüm sunmaktır. Güler yüzlü ve iletişim konusunda deneyimli birim personelinin gayretleri ile kısa zamanda çözülen sorunlar karşısında hasta memnuniyetinin arttığı gözlenmektedir. SOR-ÇÖZ Birimi’nde ulaşan tüm sorunlar değerlendirilip, aynı gün içinde kesin dönüş yapılmaktadır. Sorunu çözülen danışanlar ile yapılan görüşmelerde; birim personelinin görev alanları dahilinde, kurallar ve mevzuatlar çerçevesinde açıklamalar yapılarak, çözümler üretilmekte ve kısa sürede olumlu geri bildirimler görülmektedir”

(AA)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
23°
az bulutlu
banner303
banner364
Namaz Vakti 16 Haziran 2020
İmsak 03:04
Güneş 05:02
Öğle 12:46
İkindi 16:45
Akşam 20:20
Yatsı 22:09

Gelişmelerden Haberdar Olun

@