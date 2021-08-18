“Erol Olçok, cuntacılara meydan okuyan milletin yiğit bir evladıydı”

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde şehit olan ünlü reklamcı Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok için memleketi Çorum'un Mecidiyekavak köyünde okutulan mevlide katılan AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, 15 Temmuz’da Türkiye'nin büyük bir badire atlattığını söyledi.

15 Temmuz’da Türk milletinin büyük bir kahramanlık destanı yazdığını kaydeden Ahlatcı, “Abdullah Tayyip kardeşimizle birlikte göğsünü kurşunlara siper eden ve kendini feda eden Erol Olçok ağabeyimiz de o kahramanlardan birisi. Erol Olçok fikirleriyle bu harekete çok büyük katkılar yaptı. Aynı zamanda bir dava adamı olduğunu ortaya koydu. Çok güzel fikri olan insanlar olabilir ama 'hadi' dediğiniz zaman merminin önüne çok kişi çıkmaz. O fikirleriyle öne çıkan bir isimdi, AK Parti’nin önde gelen şahsiyetlerindendi, ama çağrıya uyarak sokağa çıkan, eline bayrak alıp cuntacılara meydan okuyan bir adamdı, milletin yiğit bir evladıydı. Böyle bir dava adamı ve gönül insanı zor gelir” dedi. (Haber Merkezi)