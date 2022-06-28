Erol Kavuncu’dan Hac öncesi veda ziyaretleri

AK Parti Çorum Milletvekili Kavuncu veda ziyaretleri kapsamında Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı da makamında ziyaret etti.



Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın’dan helallik alan Milletvekili Kavuncu’nun diğer bir durağı İl Müftüsü Muharrem Biçer oldu.

Vali Çiftçi, Başkan Aşgın ve Müftü Biçer, hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek olan Milletvekili Kavuncu’ya hayırlı yolculuklar dileyerek “Haccınız mübarek olsun” temennilerini iletti.



(Volkan SINAYUÇ)

