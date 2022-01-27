Erol Kavuncu’dan Belediye övgüsü

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Çorum Milletvekili Kavuncu, “Çorum Belediyemiz gece gündüz demeden, hiç bir hemşehrimizin mağdur olmaması için kar temizleme ve yol tuzlama çalışmalarına 50 araç, 240 personelle tüm mahalle, ana cadde ve sokaklarımızda aralıksız devam ediyorlar.

‘Memleket işi, gönül işi’ anlayışı ile mesai mefhumu gözetmeden, fedakarca görev yapan tüm ekiplerimize, belediye çalışanlarımıza kolaylıklar diliyorum. Başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı Başkanımızı ve personelini tebrik ve teşekkür ediyorum” dedi.

(Aliye ÖNCEL)

