Erol Kavuncu’dan Belediye övgüsü
AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, 50 araç ve 240 personel ile karla mücadele çalışması yürüten Çorum Belediyesi'ni başarılı çalışmalarını övgü dolu sözlerle paylaştı.
Güncel 27.01.2022, 18:39
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Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Çorum Milletvekili Kavuncu, “Çorum Belediyemiz gece gündüz demeden, hiç bir hemşehrimizin mağdur olmaması için kar temizleme ve yol tuzlama çalışmalarına 50 araç, 240 personelle tüm mahalle, ana cadde ve sokaklarımızda aralıksız devam ediyorlar.
‘Memleket işi, gönül işi’ anlayışı ile mesai mefhumu gözetmeden, fedakarca görev yapan tüm ekiplerimize, belediye çalışanlarımıza kolaylıklar diliyorum. Başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı Başkanımızı ve personelini tebrik ve teşekkür ediyorum” dedi.
(Aliye ÖNCEL)
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