Erol Kavuncu: “Polisimiz, salgında da aktif şekilde, fedakarca hizmet verdi”

Ak Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, 10 Nisan Polis Günü nedeniyle yayınladığı mesajda, “, Anayasa ve yasalara sadakatle bağlı olarak gece-gündüz görev yapan Emniyet Teşkilatımız, güvenlik ve huzurumuzun teminatıdır” dedi.

Milletvekili Kavuncu’nun mesajı şöyle:

“Türk Polis Teşkilatımız çelik gibi bir iradeyle 176 yıldır devletinin emrinde, milletinin hizmetindedir. Her zaman ve her yerde göstermiş oldukları büyük fedakârlık, sabır ve cesaret ile milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadele eden emniyet teşkilatı mensuplarımız aziz milletimizin göz bebeğidir.

Hakka, hukuka, vicdana, ahlaka, insan haklarına ve demokratik toplum düzeninin devamına kendini adayarak bu hasletleri ilke edinen, Anayasa ve yasalara sadakatle bağlı olarak gece-gündüz görev yapan Emniyet Teşkilatımız, güvenlik ve huzurumuzun teminatıdır. Emniyet Teşkilatımızın, terör ve örgütlü suçlarla mücadelede ortaya koyduğu başarılar göğsümüzü kabartmaktadır. Devletimizin bekası, birlik ve beraberliğimizin devamı, halkımızın can ve mal emniyetini korunması adına fedakârca hizmet veren polislerimizin özverili çalışmalarıyla geleceğe güvenle yürüyoruz.

Devletimiz için, vatanımız için, bayrağımız için, milletimiz için çalışan emniyetimizin kapısı her vatandaşımıza açıktır. Son dönemde olumsuz sonuçlarını yaşadığımız dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınında da emniyet personelimiz aktif görev üstlenmiştir. Devletimizin şefkat eli olarak vatandaşlarımızın yardımına koşmuştur. Polislerimiz, depremde, selde, yangında her türlü zor günde halkımızın yanında olmuş, masum, mazlum ve mağdurdan hiçbir zaman desteğini esirgememiştir.

Hem vatanımıza ve milletimize iç ve dış mihraklardan gelmiş olan her türlü tehdide göğsünü siper eden, hem de her durumda ve şartta halkımızın yardımına koşan değerli emniyet teşkilatı mensuplarımıza minnettarız. Bu vesileyle emniyet teşkilatımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Ülkemizin huzur, güven ve istikrarının, halkımızın can ve mal güvenliğinin güvencesi Türk Polis Teşkilatı’nın 176. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, görevlerini icra ederken şehit düşen kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Görevi başındaki tüm emniyet mensuplarımıza vazifelerinde kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Polis Gününüz ve Haftanız kutlu olsun.” (Haber Merkezi)