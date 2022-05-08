Erol Kavuncu'dan mülteci açıklaması

Türkiye’nin yetim çocuklara, dul kadınlara, beli bükülmüş ihtiyarlara koruma sağlamasını kayıtsız şartsız bir göçmen davetiyesi gibi göstermeye çalışan şer odaklarının olumsuz kamuoyu oluşturma çabalarını hep birlikte müşahede ettiklerini anlatan Milletvekili Kavuncu, “Kullanılmaya müsait mülteci görünümlü birkaç provokatörün fiilleri karşısında birileri; yalan yanlış, çarpıtılmış eylem ve söylemlerle ülkemizin huzuru ve birliğini hedef almaktadırlar. Giderek infial derecesine yükselen bu gerginlik, bazı odakların kursaklarında meşum ve melun heveslere evrilmektedir. İrrite edici, seviyesiz bir üslupla, maganda tarzı yöntemlerle pespayelik edenler; kökü dışarda olan bir kötülük-nefret ateşini yakmaya çalışmaktadırlar” dedi.

Mülteciler meselesini tarihi 2023 seçimleri yaklaşırken farklı amaçlarla siyasi polemik malzemesi yapanları nefretle kınıyorum" diyen Kavuncu, şunları kaydetti:

“Vatansever, feraset sahibi aziz milletimizi, oynanan kirli oyunlara karşı duyarlı olmaya davet ediyorum. Dertleri siyasi polemik ve gündemde isminden söz ettirmek olan biçare ve ümitsiz bu zihniyet; aziz milletimizin birlik ve beraberliğini, insanlarımız arasındaki kardeşlik hukukunu asla bozamayacaktır. Ey dışardaki şer odakları ve içerideki işbirlikçileri; yıllardır sergilediğiniz bu toplumsal mühendislik girişimleriniz, huzur ve barışı bozma çabalarınız nafiledir. Ne bu gün, ne de yarın, asla başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz. Vatanımızı parçalayamayacaksınız. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Ezanlarımızı susturamayacaksınız.” (Haber Merkezi)

