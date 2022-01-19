Erol Bozkurt mazbata aldı

Çorum Elektrik ve Su Tesisatçıları Esnaf Odası Başkanlığı’na geçtiğimiz günlerde yapılan kongrede 342 oy alarak yeniden seçilen Erol Bozkurt, yeni dönem için mazbatasını aldı.

Afra Düğün Salonu’nda yapılan Çorum Elektrik ve Su Tesisatçıları Esnaf Odası’nın başkanlık seçiminde mevcut başkan Erol Bozkurt ile Hikmet Göktepe ile yarışmıştı. Seçim sonucunda mevcut başkan Bozkurt 342, Hikmet Göktepe 262 oy ile üyelerinin güven oyunu alarak yeniden başkanlık görevine seçilmişti.

Başkanlık görevine seçilen Çorum Elektrik ve Su Tesisatçıları Esnaf Oda Başkanı Erol Bozkurt, bugün beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Çorum İl Seçim Kurulu başkanlığına giderek, Zabıt Katibi Emrah Çizmelioğlu’ndan hayırlı, uğurlu olsun dilekleri ile mazbatasını aldı.

Seçim Kurulu’nda gerçekleştirilen mazbata töreninde Çorum Elektrik ve Su Tesisatçıları Esnaf Odası Başkanı Erol Bozkurt’u Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile Çorum Marangozlar Odası Başkanı Ömer Lütfi Akdağ yalnız bırakmadı.



İl Seçim Kurulu’na mazbatasını almaya gelen Bozkurt, yaptığı açıklamada: “Odamız adına yeni yönetim arkadaşlarımla birlikte çalışacağımız yeni çalışma dönemindeki süreç için mazbatamızı Seçim Kurulu’ndan almış bulunmaktayız. Kendilerine şahsım ve yönetim adına teşekkür ediyoruz. Yaptığımız genel kurulda bize güvenen oy veren, oy vermeyen tüm oda üyelerimize teşekkür ederiz. Kongrede verdiğimiz sözlerin arkasında olacağımızın bilinmesini isteriz. Yaptığımız seçimin kaybedeni yok kazanan ise odamız oldu. Diğer aday kardeşimize de bundan sonraki yaşamında başarılar diliyor, Seçimin Çorum Esnaf ve Sanatkarları için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Mazbatasını alan Elektrik ve Su Tesisatçıları Esnaf Odası Başkanı Bozkurt daha sonra Adliye binası önünde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Mazbata töreninin ardından Bozkurt ve Yönetim Kurulu üyeleri ÇESOB Başkanı Recep Gür’e ile Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatif Müdürü Yaşar Kirişçi’ye ziyarette bulundu.

(Volkan SINAYUÇ)

