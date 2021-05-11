Erol Bayar’ın amca oğlu Muharrem Bayar vefat etti 

Merhum Rıza Bayar’ın oğlu, Türkan Bayar’ın eşi, Özcan ve Özgür Bayar’ın babaları olan Muharrem Bayar, gece saat 24.00 sıralarında evinde rahatsızlanması üzerine Özel Elitpark Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Muharrem Bayar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Emniyet’ten emekli olan Muharrem Bayar’ın cenazesi, bugün saat 15.00’de Hacı Bektaş Veli Vakfı’nda düzenlenecek törenden sonra saat 16.00’da Üçköy’de toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

