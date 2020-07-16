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Erol Bayar babasını kaybetti
Çorum’un tanınmış simalarından, Mekan Kerestecilik Sahibi Erol Bayar’ın babası Halil Bayar (87), öğle saatlerinde yemek yerken, lokmanın soluk borusuna kaçması sonucu nefes alamaz hale geldi. Tıbbi yardım yetişinceye kadar hayata veda etti.
Güncel 16.07.2020, 19:35 16.07.2020, 19:55
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Ali Bayar, Sevim Fakı, Ergün, Erol, Veli ve Erdal Bayar’ın babaları olan Halil Bayar’ın cenazesi, yarın saat 10.00’da Üçköy Derneği önünde düzenlenecek törenden sonra saat 10.30’da Üçköy’de toprağa verilecek.
Çorum Haber, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
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