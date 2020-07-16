Erol Bayar babasını kaybetti

Ali Bayar, Sevim Fakı, Ergün, Erol, Veli ve Erdal Bayar’ın babaları olan Halil Bayar’ın cenazesi, yarın saat 10.00’da Üçköy Derneği önünde düzenlenecek törenden sonra saat 10.30’da Üçköy’de toprağa verilecek.

Çorum Haber, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.