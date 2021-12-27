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Erol Ayalı vefat etti
Güncel 27.12.2021, 22:52
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Çorum'un sevilen simalarından Erol Ayalı (43) rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Rahatsızlığının tekerlekli sandalyeye mahkum ettiği Erol Ayalı, bir süre önce akciğer rahatsızlığı nedeniyle Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.
Yoğun bakımdan servise çıkarılan Erol Ayalı yeniden fenalaştı. Doktorların müdahale ettiği Erol Ayalı, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Merhumun cenazesi öğle namazına müteakip Ulumezar’da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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