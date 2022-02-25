Erol Afat vefat etti

Çorum’un tanınmış saatçi esnaflarından Abdurrahman Sungur, Çorum Ticaret Borsası çalışanı Celalettin Tarık, Muhammet Said, Fatih Afat, Betül Soylu ve Ayşegül Bakırcı'nın babası olan Erol Bulut yıllarca İskenderun Demir Çelik Fabrikası’nda çalıştıktan sonra Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat Şubesi’nden emekliye ayrılmıştı.

Merhum merhum Muzaffer Afat ve Seyhan Kanat, Erdal Afat, Reyhan Kanat ve Belediye Muhtarlıklar Müdürü Mustafa Kanat'ın ağabeyi, İlhan, İrfan ve Rıdvan Kanat'ın dayısı, avukat Nihat Afat’ın amcaoğlu, Av. Tugay ve Av. Altuğ Afat’ın ise büyük amcası olan Erol Afat’ın cenazesi Cuma Namazı sonrası Ulucami’de kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar'da toprağa verildi.

Cenazeye ailesi ve sevenleri ile birlikte AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Av. Ercan Daşdan, Çorum Barosu Yönetim Kurulu üyeleri, Çorum Ticaret Borsası yöneticileri ve çalışanları da katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

