Erman Özkan gözyaşlarıyla uğurlandı

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda düzenlenen törenin ardından Sarimbey Köyü’nde toprağa verilen Erman Özkan, geride acılı bir aile, büyük bir hüzün ve gözyaşı bıraktı.

Evli ve 2 çocuk babası, 39 yaşındaki Erman Özkan, Bahçelievler Mahallesi Şenyurt Caddesi'nde bulunan evinde, babasına ait beylik tabancasıyla intihar etti. Erman Özkan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden gencin ölmeden önce bıraktığı notta borçları nedeni ile icralık olduğu ve ölümünden kimsenin sorumlu olmadığını yazdığı öğrenildi.

Gencin cenazesi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.



Cenaze daha sonra toprağa verilmek üzere aileye teslim edildi.

Erman Özkan’ın cenazesi için Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’ında bir tören düzenlendi. Cenaze, Dede Şahin Polat’ın dua ve gülbengleri eşliğinde yapılan törenin ardından Çorum Merkez Sarimbey Köyü’nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze törenine; CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, bazı kurum ve kuruluşların yöneticileri ile ailesi ve yakınları katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)