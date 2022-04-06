Erkoç, öğrencilerle bir araya geldi
Güncel 06.04.2022, 18:49
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Eğitimci-yazar Ethem Erkoç, Kütüphaneler Haftası kapsamında Özejder Sosyal Bilimler Lisesi Değerler Kulübü tarafından düzenlenen programda öğrencilerle bir araya geldi.
Fatih Caddesi üzerinde bulunan Müftülüğe ait okuma salonunda düzenlenen söyleşiye Özejder Sosyal Bilimler Lisesi Değerler Kulübü danışman öğretmeni Hüseyin Gümüş ve öğrenciler katıldı. (Haber Merkezi)
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