Erken teşhis hayat kurtarır

Özellikle ortaya çıkışının önlenebildiği, taramalarla ölümün yok edilebildiği ve erken tedavinin yaşam kalitesine çok şey katabildiği kanser türlerini göz önüne alırsak korunmanın önemi artmaktadır. Ülke genelinde yılda yaklaşık 170.000 kişiye kanser teşhisi konulmaktadır.

Kanserli olguların yaklaşık üçte ikisi erkeklerde görülmektedir. Bölge ya da şehirlerimiz arasında kanser sıklığı açısından anlamlı farklılıklar yoktur. Bununla beraber, ülkemizdeki kanserin önemli bir kısmı sigara ve obezite ile ilişkilidir.

Doğru korunma stratejileri ile kanserlerin üçte biri önlenebilir. Çevresel etkenler kanser oluşumunun %85-90 inden sorumludur.

Düzensiz yaşam, tütün kullanımı, alkol kullanımı, güneş ışığının zararlı etkilerine maruz kalma gibi kanser oluşumunda etkisi olan çevresel etkenlerin kontrol altına alınması, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz yapma gibi insan sağlığı üzerinde olumlu etki yapacak faaliyetler ile kanser görülme sıklığı azaltılabilir.

Sonuç olarak sağlıklı yaşam ilkeleri ile kansere karşı korunabilir, tarama programlarına katılarak erken teşhisle yaşam süremizi uzatabiliriz.

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR.

