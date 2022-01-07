Çorum Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği Başkanı Bekir Şahin, 1-31 Ocak Rahim Ağzı Kanseri (Serviks) Farkındalık Ayı ile ilgili yazılı bir açıklamada bulunarak erken teşhisin önemine değindi.

Rahim ağzı kanserinin düzenli tarama ve muayene ile erken yakalamanın mümkün olduğunu dile getiren Çorum Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği Başkanı Bekir Şahin bu konuda gereken özenin gösterilmesini istedi.

“Kanserden değil geç kalmaktan korkun erken teşhis hayat kurtarır” diyen Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği Başkanı Şahin konuyla ilgili açıklamasında şu bilgilere yer verdi: “

Aşağıdakilerden herhangi biri rahim ağzı kanserinin belirti veya semptomları olabilir:

*Dönemler arasında veya sonraki dönemler arasında kan lekeleri veya hafif kanama

*Normalden daha uzun ve ağır olan adet kanaması

*İlişki, duş veya pelvik muayeneden sonra kanama

*Artmış vajinal akıntı

*Cinsel ilişki sırasında ağrı

*Menopoz sonrası kanama

*Açıklanamayan, kalıcı pelvik ve/veya sırt ağrısı

-Daha ilerlemiş hastalıkta görülen belirti ve semptomlar şunları içerebilir:

*Bacakların şişmesi

*İdrar yapma veya bağırsak hareketi yapma sorunları

*İdrarda kan”

(Haber Merkezi)

