Dövizdeki sert düşüş için “piyasaya 40-50 milyar dolar sürüldü” tespitinde bulunan Hüseyin Baş “erken seçim yakın” dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, gazeteci Sedef Kabaş’ın Youtube kanalından yaptığı canlı yayına konuk oldu. Ekonomi ağırlıklı sohbet sırasında Sedef Kabaş dolardaki 4-5 liralık keskin düşüşü sordu. Hüseyin Baş şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu, çok ciddi bir döviz girişinin olduğunun göstergesidir. Bu milyar dolarların üzerinde bir meblağ olmalıdır. Belki de 40-50 milyar dolar döviz girişidir bu. Bu girişi bu ülkede yapabilecek bir kişi tanıyorum, başka birini bilmiyorum. Eğer kişilerin paraları devreye giriyorsa, seçim de geliyor demektir.”

(Haber Merkezi)

