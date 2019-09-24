“Erken farkedin, akıl sağlığınızı koruyun”

Alzheimer hastalığını ve yaşlılığı konu alan eğitimde; yaşlı sağlığı, yaşlılık dönemi problemleri, alınacak önlemler sağlıklı yaşlanma konularında bilgilendirme yapıldı. Hastalığın ilk evrede teşhis edilmesinin önemine dikkat çekilen eğitimde, belirtileri yaşlılık unutkanlığı ile karıştırılabilen Alzheimer hastalığının ilerlemesi halinde tedavi edilemediği, tespit edildiği evreden itibaren ilerlemesinin yavaşlatılabildiği anlatılarak, erken teşhisin hayati önem taşıdığına dikkat çekildi.

ALZHEİMER HASTALIĞI NEDİR?

Alzheimer hastalığı, yaşlılıkla beraber ortaya çıkan ve başta unutkanlık olmak üzere çeşitli zihinsel ve davranışsal bozukluklara yol açan ilerleyici bir beyin hastalığıdır. Bunama ya da demans olarak bilinen Alzheimer, günlük hayatın her zamanki gibi sürdürülmesini engelleyen, ilerleyici kronik bir beyin hastalığı.

Alzheimer hastalığının oluşumunda yaşlanmanın önemli bir risk faktörü olduğu ve 65 yaş sonrasında hastalığın görülme sıkılığının sürekli artış içinde olduğu bilinirken ülkenin nüfus yaşlanma hızı dikkate alındığında genç nüfusun giderek yaşlanacağı ve 30-40 yıl sonra Alzheimer hastalığın en önemli sağlık sorunu olacağı tahmin ediliyor.

ALZHEİMER HASTALIĞININ TEDAVİSİ

Hastalığın kesin tedavisinin olmadığını ifade eden Dr. M. Furkan Balcı, yapılan tedaviyle, hastalığın tamamen ortadan kaldırılamadığını, bu hastalığın tedavisinde erken tanının büyük önem taşıdığını kaydetti. Yapılan tedaviyle, hastalığın ilerlemesinin yavaşlatıldığını kaydeden Balcı, hastalığın semptomlarının azaltılarak hastanın yaşam kalitesinin arttırılmaya çalışıldığını dile getirdi.

DR. Balcı Alzheimer Hastalığından egzersiz yaparak, düzenli ve dengeli beslenerek, alkol ve sigara kullanımından uzak durarak, zihni aktif tutarak ve sosyalleşerek uzak durulabileceğini belirtti. Dr. Balcı, “Alzheimer hastalığının engellenmesi mümkün değildir ancak yavaşlatmak da elimizdedir. Özellikle beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi, Akdeniz tipi beslenme, balık tüketimi, doğal sebze ve meyve tüketimiyle bu hastalığın başlaması ve ilerlemesi yavaşlatılmaktadır” dedi. (Haber Merkezi)