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Erkeklerin %41’i sigara içiyor

2019 yılının başından bugüne kadar sigara ile ilgili 38 bin 403 basın haberi yapılırken, son zamanlarda sigaraya gelen zam haberlerinin medyanın da gündeminde olduğu görüldü. Ajans Press’in World Bank verilerinden edindiği bilgilere göre ise, Türkiye’deki erkeklerin yüzde 41’inin sigara kullandığı görüldü.

Erkeklerin %41’i sigara içiyor

2019 yılının başından bugüne kadar sigara ile ilgili 38 bin 403 basın haberi yapılırken, son zamanlarda sigaraya gelen zam haberlerinin medyanın da gündeminde olduğu görüldü. Ajans Press’in World Bank verilerinden edindiği bilgilere göre ise, Türkiye’deki erkeklerin yüzde 41’inin sigara kullandığı görüldü.

16 Ağustos 2019 Cuma 00:48
Erkeklerin %41’i sigara içiyor

Ajans Press, zararlı tüketim maddesi olan sigaranın basın yansımalarını inceledi. PRNet ve Ajans Press’in 2019 yılı basın haberlerinden derlediği bilgilere göre, bu yıl sigara ile alakalı 38 bin 403 basın haberi çıktığı görüldü. Son zamanlarda sigaraya gelen zam oranı medyada büyük yankı uyandırırken, bazı orman yangınlarının sigara izmaritlerinden kaynaklı çıkması da basına yansıyan başlıklar arasında yer aldı. Sigara ile ilgili geçmiş dönemlerdeki basın haber adetlerine bakıldığında ise 2018 yılında 74 bin 286 haber adedi bulunurken, bu sayı 2017 yılında 76 bin 396 olarak kaydedildi. Sigaraya alternatif olarak son yıllarda tüketimi sıkça artan elektronik sigara ise yıl içerisinde bin 235 haberle adından söz ettirdi.

Türkiye’deki erkek nüfusun yüzde 41’inin sigara tükettiği belirlenen araştırmada, bu oranla dünyanın en fazla sigara tüketen ilk 10 ülkesi arasında yerimizi aldık. Erkek nüfusun en fazla sigara tükettiği ülke ise yüzde 76 oranla Endonezya olarak kayıtlara geçerken, Endonezya’yı takip eden ülkeler yüzde 58 ile Rusya, yüzde 50 ile Mısır, yüzde 48 ile Çin, yüzde 45 ile Bangladeş, yüzde 42 ile Malezya, yüzde 41 ile Türkiye ve Güney Kore, yüzde 37 ile Pakistan ve yüzde 36 ile Fransa olarak yer aldı. (Haber Merkezi)

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