Son Dakika

Erkek giyim mağazası da faaliyete geçti

Çorum’da geçtiğimiz yıl “şıklığın yeni adresi” sloganı ile Bahçelievler 2. Sokak 3/C adresinde kadınlara yönelik butik mağaza olarak hizmet vermeye başlayan Puuvilla Giyim Women, ikinci şubesini de erkek giyim üzerine açtı.

Güncel 22.11.2020, 19:08
93
Erkek giyim mağazası da faaliyete geçti

Gülsen Pamuk tarafından kurulan ve geçen yıl açılan Puuvilla Giyim Women kadınlara yönelik her çeşit tarz elbise, pantolon, gömlek, hırka gibi ürünleriyle hizmetlerini sürdürüyordu. Firma, Bahçelievler 2. Sokak 3/B adresinde yeni iş ortağı Baran Koçer Akkaya ile birlikte Puuvilla Giyim Man’i de hizmete açtı.

Koronavirüs önlemlerine uygun olarak geçtiğimiz gün düzenlenen açılışa çok sayıda davetli katıldı. Pamuk ve Akkaya yaptıkları açıklamada spor, şık, casual ve vintage tarzıyla hizmet verecek erkek mağazalarına da tüm Çorumluları davet etti.

(Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
parçalı bulutlu
banner303
banner364
Namaz Vakti 22 Kasım 2020
İmsak 05:59
Güneş 07:28
Öğle 12:31
İkindi 15:02
Akşam 17:25
Yatsı 18:48

Gelişmelerden Haberdar Olun

@