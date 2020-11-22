Erkek giyim mağazası da faaliyete geçti

Gülsen Pamuk tarafından kurulan ve geçen yıl açılan Puuvilla Giyim Women kadınlara yönelik her çeşit tarz elbise, pantolon, gömlek, hırka gibi ürünleriyle hizmetlerini sürdürüyordu. Firma, Bahçelievler 2. Sokak 3/B adresinde yeni iş ortağı Baran Koçer Akkaya ile birlikte Puuvilla Giyim Man’i de hizmete açtı.

Koronavirüs önlemlerine uygun olarak geçtiğimiz gün düzenlenen açılışa çok sayıda davetli katıldı. Pamuk ve Akkaya yaptıkları açıklamada spor, şık, casual ve vintage tarzıyla hizmet verecek erkek mağazalarına da tüm Çorumluları davet etti.

(Haber Merkezi)