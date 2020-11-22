Flaş HaberSokağa çıkma kısıtlaması başladı
Erkek giyim mağazası da faaliyete geçti
Çorum’da geçtiğimiz yıl “şıklığın yeni adresi” sloganı ile Bahçelievler 2. Sokak 3/C adresinde kadınlara yönelik butik mağaza olarak hizmet vermeye başlayan Puuvilla Giyim Women, ikinci şubesini de erkek giyim üzerine açtı.
Güncel 22.11.2020, 19:08
93
Gülsen Pamuk tarafından kurulan ve geçen yıl açılan Puuvilla Giyim Women kadınlara yönelik her çeşit tarz elbise, pantolon, gömlek, hırka gibi ürünleriyle hizmetlerini sürdürüyordu. Firma, Bahçelievler 2. Sokak 3/B adresinde yeni iş ortağı Baran Koçer Akkaya ile birlikte Puuvilla Giyim Man’i de hizmete açtı.
Koronavirüs önlemlerine uygun olarak geçtiğimiz gün düzenlenen açılışa çok sayıda davetli katıldı. Pamuk ve Akkaya yaptıkları açıklamada spor, şık, casual ve vintage tarzıyla hizmet verecek erkek mağazalarına da tüm Çorumluları davet etti.
(Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
6°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 22 Kasım 2020
|İmsak
|05:59
|Güneş
|07:28
|Öğle
|12:31
|İkindi
|15:02
|Akşam
|17:25
|Yatsı
|18:48