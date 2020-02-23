Erkan Yıldız, mazbatasını aldı

Geçtiğimiz hafta Çırağan Sarayı’nda yoğun bir katılımla gerçekleştirilen İYİ Merkez İlçe Başkanlığı’nın 2. Olağan Kongresi’nde Merkez İlçe Başkanlığı’na tekrar seçilerek, güven tazeleyen Erkan Yıldız, Seçim Kurulu’ndan mazbatasını teslim aldı.

Mazbata törenine İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı’nın yanı sıra çok sayıda partili katıldı. Mazbatasını aldıktan sonra kısa bir açıklama yapan İYİ Parti Çorum Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız, kongrenin oldukça demokratik bir ortamda gerçekleştirildiğini belirterek, kendisine oy veren vermeyen tüm partililere teşekkür etti. İYİ Parti’nin başarısı için yönetimiyle birlikte bundan önce olduğu gibi bundan sonrada var güçleriyle çalışacaklarını ifade eden Yıldız, “Ülkemizi aydınlık günler bekliyor. İlk genel seçimde İYİ’ler kazanacak” dedi. (Haber Merkezi)