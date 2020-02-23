Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
116829
ALTIN
323.226
DOLAR
6.0825
STERLİN
7.9206
EURO
6.6031

Erkan Yıldız, mazbatasını aldı

İYİ Parti Çorum Merkez İlçe Başkanlığı’na yeniden seçilen Erkan Yıldız, mazbatasını aldı.

Erkan Yıldız, mazbatasını aldı

İYİ Parti Çorum Merkez İlçe Başkanlığı’na yeniden seçilen Erkan Yıldız, mazbatasını aldı.

23 Şubat 2020 Pazar 21:10
Erkan Yıldız, mazbatasını aldı

Geçtiğimiz hafta Çırağan Sarayı’nda yoğun bir katılımla gerçekleştirilen İYİ Merkez İlçe Başkanlığı’nın 2. Olağan Kongresi’nde Merkez İlçe Başkanlığı’na tekrar seçilerek, güven tazeleyen Erkan Yıldız, Seçim Kurulu’ndan mazbatasını teslim aldı.

Mazbata törenine İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı’nın yanı sıra çok sayıda partili katıldı. Mazbatasını aldıktan sonra kısa bir açıklama yapan İYİ Parti Çorum Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız, kongrenin oldukça demokratik bir ortamda gerçekleştirildiğini belirterek, kendisine oy veren vermeyen tüm partililere teşekkür etti. İYİ Parti’nin başarısı için yönetimiyle birlikte bundan önce olduğu gibi bundan sonrada var güçleriyle çalışacaklarını ifade eden Yıldız, “Ülkemizi aydınlık günler bekliyor. İlk genel seçimde İYİ’ler kazanacak” dedi. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Sezaryen ne zaman gerekli olur?
Sezaryen ne zaman gerekli olur?
“Ekin Unlu Mamuller” hizmete açıldı
“Ekin Unlu Mamuller” hizmete açıldı
“Gün, iktidar yürüyüşünü başlatma günüdür”
“Gün, iktidar yürüyüşünü başlatma günüdür”
“31 Mart ve 23 Haziran'daki umudu büyütmek zorundayız"
“31 Mart ve 23 Haziran'daki umudu büyütmek zorundayız"
Çiftçilere tarla faresi uyarısı
Çiftçilere tarla faresi uyarısı
HİTÜ’de piyano resitali
HİTÜ’de piyano resitali
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim