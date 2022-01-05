Erkan Özbal’ın halası vefat etti

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Belediye Meclis Üyesi Erkan Özbal halasını kaybetti.

Alınan bilgiye göre Köy Hizmetleri’nden emekli İl Müdürü Dursun Özbal’ın ablası, CHP Belediye Meclis Üyesi Erkan Özbal’ın halası, Mustafa Özenç’in eşi, Aydın, Döndü, Fatma, Rıza ve Ali Özenç’in annesi olan Hanım Özenç hayatını kaybetti.

Hanım Özenç’in cenazesi yarın (06 Ocak 2022 Perşembe) günü saat 12.00’de Evcikuzkışla Köyü’nde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

