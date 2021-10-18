Erkan Damatoğlu ile Meserret Garipoğlu annelerini kaybetti
Çorum’un tanınmış iş insanlarından, TSO Meclis Üyesi Erkan Damatoğlu ile CHP Belediye Meclisi Üyesi Meserret Garipoğlu’nun anneleri Hasibe Damatoğlu (78) beyne pıhtı atması sonucu 17 gündür yoğun bakımda tedavi görmekte olduğu Çorum Özel Hastanesi’nde, dün akşam saat 20.00 sıralarında çoklu organ yetmezliği yüzünden hayatını kaybetti.
Güncel 18.10.2021, 10:37
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Merhum Abdullah Damatoğlu’nun eşi, Gül Fatma Celep, Erkan Damatoğlu, Meserret Garipoğlu ve Arzu Şahin’in anneleri olan Hasibe Damatoğlu’nun cenazesi, bugün saat 11.00’de Özel Hastane’den alınarak Ulucami’ye getirilecek, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Hıdırlık Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
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