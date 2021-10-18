Erkan Damatoğlu ile Meserret Garipoğlu annelerini kaybetti 

Merhum Abdullah Damatoğlu’nun eşi, Gül Fatma Celep, Erkan Damatoğlu, Meserret Garipoğlu ve Arzu Şahin’in anneleri olan Hasibe Damatoğlu’nun cenazesi, bugün saat 11.00’de Özel Hastane’den alınarak Ulucami’ye getirilecek, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Hıdırlık Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.