ERKA’dan 19. kırtasiye fuarı

Yeni tip koronavirüs pandemisi kurallarına uygun olarak Anitta Otel’de düzenlenen fuara ülke genelinden çok sayıda imalat ve ithalatçı firma stant açtı. Erka Kâğıt ve Kırtasiye’nin geleneksel hale getirdiği fuara bu yıl ilgiden memnun olduklarını belirten firma yetkilileri sektörün öncü firmalarını ilimizde ağırlamaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.



Her yıl imalatçı ve ithalatçıyı kırtasiyecilerle buluşturduklarını ve böylece enflasyon ve zamlara karşı satıcılara firmaların sunduğu iskontoları gösterdiklerini söyleyen firma yetkilileri Orta Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi başta olmak üzere birçok ilden 30’u geçkin firmanın fuarda hazır bulunduğunu da açıkladı.

(Ömür SOYTEMİZ)

