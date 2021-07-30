ERKA’dan 18. kırtasiye fuarı

Çorum’da yarım asrı geride bırakan Erka Kağıt ve Kırtasiye her yıl olduğu gibi bu yıl da Kırtasiye Fuarı düzenledi. Yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle bu yıl Anitta Otel yerine Ankara yolu üzerindeki kendi merkezinde Kırtasiye Fuarı’nı başlatan Erka Kağıt ve Kırtasiye yetkilileri fuara bu yıl ülke genelinden 16 imalat ve ithalatçı firmanın stant açtığını ve fuarda birbirinden güzel kırtasiye malzemelerinin görücüye çıktığını dile getirdi.



Her yıl imalatçı ve ithalatçıyı kırtasiyecilerle buluşturduklarını söyleyen Erka Kağıt yetkilisi Şener Üstünel ile firmanın Muhasebe Müdürü Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Kübra Erol, sektörün kalbini Çorum’a taşıdıkları fuara gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Fuar hakkında bilgi veren Erka Kâğıt yetkilileri, bu sene 18.’ncisini düzenledikleri fuarın misafirlerini 3 gün süre ile Çorum’da ağırlayacağını, fuarın yarın akşam saat 19.00’da sona ereceğini dile getirdiler.

Yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle iki yıldır büyük sıkıntı yaşayan kırtasiye sektörünü canlandırmak adına uygun fiyat ve ıskontolarla kapılarına açan fuara tüm sektör temsilcilerini davet eden Üstünel ve Erol, düğün sezonunda yaşanan yoğunluk nedeniyle fuarın bu yıl kendi merkezlerinde yapıldığını, bir an önce okulların açılarak sektörün eski günlerine dönmesini ümit ettiklerini sözlerine ekledi.

(Volkan SINAYUÇ)

