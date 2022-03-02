“Erişilebilirlik logosu” tanıtıldı

Tanıtım programı, Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yahya Çoban, Erişilebilirlik Belgesi alan kuruluş temsilcileri ile bazı komisyon üyelerinin katılımlarıyla Erişilebilirlik Belgesi alan Çorum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Erişilebilirliğin önemine değinen Vali Yardımcısı Erdinç, herkesin engelli adayı olduğunu, ilimizde 8 bin civarında engelli kimliği alan vatandaşın bulunduğunu, 4 bin civarında da ağır engellinin evde bakım yardımından faydalandığını söyledi.

Öte yandan yatılı kuruluşlarla da birçok engelli ve yaşlıya hizmet verildiğini kaydeden Erdinç, bu açıdan Çorum’da erişilebilirlik uygulamalarının çok önemli olduğunu, belge verilen kuruluş sayılarının artırılacağını bildirdi.

Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından “2022 Yılı Denetim Programı” oluşturulduğunu ve çalışmalara devam edildiğini belirten Erdinç, belge alan kurum/kuruluşları tebrik ederek, diğer kamu kurumları ve özel kurumlar için örnek teşkil etmesini temenni etti.

Yapılan konuşmaların ardından “Erişilebilirlik Flaması” törenle göndere çekildi. (Haber Merkezi)

