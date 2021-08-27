Erhan Usta Çorum’un sorunlarını dile getirdi

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, Çorum’un sorunları ve yarım kalan yatırımlar hakkında bakanlara soru sordu.

Çorum'un sorunları ile yakından ilgilenen komşu ilimiz Samsun'un Milletvekili olan Erhan Usta, Çorum'a sözü verilip yapılmayan yatırımlar ve yarım kalan yatırımları yine gündeme getirdi.

“Çorum ziyaretimizin ardından, edindiğimiz bilgiler, vatandaşın sorunları ve merak ettikleri hakkında, bakanlara sorular sorduk” diyen İYİ Parti Milletvekili Erhan Usta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ulaşımdan üretime Çorum’un temel sorunları arasında yer alan konuları yeniden gündeme taşıdı.

Erhan Usta, Bakanlara şu soruları yönelterek cevabını istedi: “ 1- Çorum halkının uzun süredir beklediği, ekonomisini ve lojistik faaliyetlerini güçlendirecek olan Samsun-Çorum-Ankara Demiryolu Projesi ne aşamadadır? 2- Çorum halkı demiryoluna ne zaman kavuşacaktır? 3- Çorum'a havalimanı inşa edilmesi için herhangi bir proje var mıdır? 4- Tarım kenti Çorum'un çiftçisine, toprağına ve mahsulüne sulamada ilaç olacak olan Obruk Barajının kanalları ne zaman hayata geçirilecektir? 5- Tarımsal sulamaya ilişkin bir proje var mıdır? 6- Uzun süredir devam eden arazi toplulaştırma çalışmaları ne zaman son bulacaktır? 7- Birçok sanayi alanında kaliteli iş gücünü artıracak olan, 2014 yılında kurulan "Çorum Teknoloji Bölgesi" neden hala hayata geçirilmemiştir?”

(Volkan SINAYUÇ)

