Erhan Güvenç, Sebzeci ve Pazarcılar Odası’na aday
Çorum’da uzun yıllardır baba mesleği pazarcılıkla iştigal eden Erhan Güvenç, Sebzeci ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.
Esnaf odalarında seçim heyecanı başlarken, Sebzeci ve Pazarcılar Esnaf Odası Genel Kurulu’na da sayılı günler kaldı.
Kentte baba mesleği pazarcılığı sürdüren Erhan Güvenç, seçim çalışmaları kapsamında oda üyesi esnaf arkadaşlarına ziyaretlerini sürdürüyor.
Güvenç, yaptığı açıklamada, yıllardır baba mesleği olan ve tüm zorluklarını ve sıkıntılarını bildiği Sebzeci ve Pazarcılar Odasına aday olmanın kendisi için gurur verici olduğunu belirterek “Benim gurur duyduğum camiamızda sizlerin vereceği destekle bana vereceğiniz her türlü göreve hazırım, Hizmet aşkınız varsa en önde de, en arkada da yürümeyi bilmelisiniz. Yapılacak olan Sebzeci ve Pazarcılar Esnaf Odamızın seçimlerinde başkanlığa aday olduğumu tüm camiamız ve kamuoyu ile paylaşmak için kapı kapı geziyoruz. Allah utandırmasın” dedi.
Erhan Güvenç ve beraberindekiler semt pazarları başta olmak üzere hal bölgesini ziyaret ederek hem hayırlı işler diledi hem de destek istedi.
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|15
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|2. Ankaragücü
|18
|36
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|18
|36
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|18
|32
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|18
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|27
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|18
|26
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|24
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|18
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|18
|22
|14. Boluspor
|18
|21
|15. Menemenspor
|18
|21
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|18
|19
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|18
|19
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|18
|16
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|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|21
|53
|2. Chelsea
|21
|43
|3. Liverpool
|20
|42
|4. Arsenal
|20
|35
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|20
|34
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|18
|33
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|18
|31
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|19
|27
|9. Wolverhampton
|18
|25
|10. Leicester City
|18
|25
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|20
|23
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|19
|23
|13. Aston Villa
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|21
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|18
|19
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|17
|11
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|19
|11
|20. Norwich City
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|10
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|1. Real Madrid
|20
|46
|2. Sevilla
|18
|38
|3. Real Betis
|19
|33
|4. Atletico Madrid
|19
|32
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|19
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|30
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|16
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|18
|14
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