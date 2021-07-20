Erhan Akar’dan kutlama 

Millet olarak bir Kurban Bayramı’na daha girmenin sevinci içinde olduklarını dile getiren AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde halkın iradesiyle engellenen 15 Temmuz darbe girişiminin beşinci yılında Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamalarının ardından bu kutsal bayrama ulaştıran Allah’a şükrettiğini dile getirdi.

Kardeşliğin ve birliğin temsili olan Kurban Bayramı’nın yardımlaşmanın da en çok vücut bulduğu müstesna günlerden olduğunu söyleyen Erhan Akar mesajında şu görüşlere yer verdi: “Çocukların yüzünün güldüğü, büyüklerin gönlünün yapıldığı bir süreç olan bu bayram, sadece bayram günlerinde kalmamalıdır. Kardeşlik ve yardımlaşma yılın her gününde ve her anında hatırlanmalıdır. Birlik ve beraberliğin sağlandığı bu mübarek bayramı mutlu ve huzurlu bir şekilde geçirmemizi temenni ederim. Değerli Çorumlu hemşehrilerim Kurban Bayramınızı kutlar, bu mübarek günlerin Allah'a ve Efendimize biraz daha yaklaşmak için vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederim”

(Volkan SINAYUÇ)

