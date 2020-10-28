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Erhan Akar Mevlid Kandilini kutladı

AK Parti Çorum Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Mevlid Kandili nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Güncel 28.10.2020, 00:28
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Erhan Akar Mevlid Kandilini kutladı

Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin dünyaya teşrif ettiği gece olan Mevlid Kandili’nin huzurunu yaşadıklarını söyleyen AK Parti Merkez İlçe Başkanı Akar, tüm İslam alemi ve Çorumluların kandilini tebrik etti.

İnsanlığın dirilişinde, karanlığın aydınlığa çıkışında çok önemli bir yere sahip olan kandilin en güzel şekilde ve anlamına uygun olarak kutlanması gerektiğini söyleyen Akar, “Fahr-i Kainat Efendimizin yeryüzünü şereﬂendirişinin yıldönümünü büyük bir sevinçle yaşıyoruz .Toplum ve insanlık, Allah'ı anlamaya, anlatmaya ve insanlığa hediye ettiği Hz. Muhammed'in (S.A.V.) sevgisiyle şekillenmeye muhtaçtır. Peygamberimizin insanlığa verdiği mesajı çok iyi anlamalıyız.Rabbim bu mübarek gece vesilesiyle ülkemizin birlik ve beraberliğini pekiştirmesini, Ortadoğu’da yanan ateşin , sönmesine, gözyaşlarının dinmesini, İslam alemi ve dünyamıza barış ve huzur getirmesini sevgili Peygamberimiz’i daha iyi tanımamıza vesile olmasını yüce ALLAH ‘dan niyaz ederim” dedi.

(Haber Merkezi)

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