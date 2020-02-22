Erhan Akar güven tazeledi

Kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı ve delegeler katıldı.

Divan Başkanlığı’na AK Parti Çorum İl Koordinatörü ve Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli’nin, üyeliklerine ise Murat Günay, Nazlı Zeynep Akyol, Meryem Demir ve Muhammet Fatih Temur’un getirildiği kongrede konuşan AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, çıtayı giderek yükselten bir teşkilat haline geldiklerini belirterek, “Bütün Çorum’a hitap eden Merkez İlçe Teşkilatımız, girdiği tüm seçimlerden yüzünün akıyla çıktı” dedi.

Akar’ın ardından sırası ile Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Milletvekilleri Erol Kavuncu, Oğuzhan Kaya, Ahmet Sami Ceylan ve Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin konuştu.



Konuşmaların ardından tek liste halinde yapılan seçimde Ak Parti Merkez İlçe Yönetim Kurulu, Erhan Akar’ın başkanlığında Ahmet Balaban, Bahattin Tosun, Berk Özşahin, Emre Daşdemir, Esra Korkmaz, Fatih Şahinbaş, Fethat Öztürk, Fikret Arslan, Fuat Aykaç, Gizem Ermiş, Hayri Özdemir, Hilal Çanaklı, Hüseyin Eryücel, Kaan Kartal, Kafiye Yıldız, Levent İldeş, Mehmet Akif Akyol, Mehmet Yalvaçer, Mesut Buz, Muhammed Ömür Şentürk, Muhammed Özenç, Murat Altınörs, Murat Küçükgüler, Murat Partici, Mustafa Doğan, Nurten Çalışkan, Samet Temiz, Sedanur Bozyel ve Şevket Şakar’dan oluştu. (Taner ŞİMŞEK)