Ergen ailesinin acı günü

Çorum Çobandivan Köyü Muhtarı Sinan Ergen’in amcasının eşi, İzmir-Postacılar Mahallesi Muhtarı Abidin Topçu’nun ablası, İsmail, Kadir ve Ayşe Ergen’in anneleri Sultan Ergen, İzmir’de hayata gözlerini yumdu.
Merhumenin cenazesi İzmir – Yamanlar Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi binasında düzenlenen törenin ardından aynı semtte bulunan evine götürülerek helallik alındı. Cenaze daha sonra Doğançay Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze törenine İzmir’de bulunan sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda Çorumlu katıldı.
ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)