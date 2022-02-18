Erenler’den yumurta fiyatı tepkisi

Videosunda yumurtanın koli fiyatının 45 lira, tanesinin ise 1.5 lira olduğunu ifade ederek vatandaşların artık yumurtayı tane ile alır hale geldiğine dikkat çeken Erenler, “Ulan tavuk horozdan boşandın nafakayı bizden mi istiyorsun” dedi.

(Haber Merkezi)

