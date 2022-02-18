Erenler’den yumurta fiyatı tepkisi
Türkiye Değişim Partisi İl Başkanı Engin Erenler, beraberinde Teşkilat Başkanı İsmail Koparan ile birlikte bir markette yumurta fiyatlarına çektikleri video ile tepki gösterdi.
Güncel 18.02.2022, 18:17
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Videosunda yumurtanın koli fiyatının 45 lira, tanesinin ise 1.5 lira olduğunu ifade ederek vatandaşların artık yumurtayı tane ile alır hale geldiğine dikkat çeken Erenler, “Ulan tavuk horozdan boşandın nafakayı bizden mi istiyorsun” dedi.
(Haber Merkezi)
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