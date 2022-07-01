Erenler: “AK Parti iktidarı emekliye sadaka veriyor”

Tuzu kuru vekillerin sanki çok büyük müjdeymiş gibi emekli maaşına yapılan zamla övündüklerini belirten Genç Parti İl Başkanı Erenler, “Çay-simit hesabına hiç girmeyim!” dedi.

Bugün Çorum’da ortalama ev kirasının 1.000 lira civarında olduğunu vurgulayan Engin Erenler, “Kirada oturan emekli ne yiyecek?” diye sordu.

Kış aylarında elektrik ve doğalgaz faturalarının oldukça kabarık geldiğini ve bu emekliye verilen zammın bunu da karşılamayacağını dile getiren Engin Erenler, “Bundan 2 yıl önce emekli maaşları asgari ücret üzerinde ödeniyordu. Emekli yıllarca Bağ-Kur ödedi, esnaflık yaptı. Emekliye verilen maaş yoksulluğu bırakın açlık sınırının da çok çok altında. Daha çay-simit hesabına hiç girmedim yoksa işin içinden sizde çıkamazsınız” diye konuştu.

Bazı iktidar milletvekillerinin emekliye yapılan zam ile övündüğünü dile getiren Engin Erenler, “En düşük emekli maaşı 3.500 lira oldu diye caka satmayın. Yazıktır günahtır. Emeklilerimiz bunları hak etmiyor. Sizin yapacağınız tek şey kısa zamanda erken seçime giderek Türkiye’nin önünü biran önce açmaktır” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)

