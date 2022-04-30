Eren Atlas kaza geçirdi

CHP Çorum eski İl Başkanı Cengiz Atlas’ın oğlu olan Belediye Meclisi Üyesi Eren Atlas ve kız kardeşi Eylem Atlas kaza geçirdi.

Kaza önceki akşam saatlerinde Bahar Caddesi Belediye bloklarına yakınında meydana geldi. İki kardeşin bulunduğu jip kontrolden çıkarak yan yattı. Eren Atlas kazayı yara almadan atlatırken, kız kardeşi Eylem Atlas ise tedbir amaçlı çağrılan ambulansla Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak kısa süreli tedavinin ardından taburcu edildi.

ÇORUM HABER, Atlas ailesine geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar diler.



(Volkan SINAYUÇ)

