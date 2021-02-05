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Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu başladı
İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de 1062 personelin katılımıyla "Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu" başlatıldığını açıkladı.
Güncel 05.02.2021, 10:20
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü PKK/KCK'yı ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla 11 Ocak'ta başlatılan Eren operasyonları, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde devam ediyor.
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