Erdoğan’la dev Türk Bayrağı açtılar

Çorum’la ilgili talepleri iletmek amacıyla Ankara’ya giden AK Parti teşkilatları, önceki akşam Külliye’de düzenlenen toplantının ardından dün önce TBMM’deki Grup Toplantısı’na katıldı, sonra da Meclis önünde dev Türk Bayrağı açarak Barış Pınarı Harekâtı’na tam desteklerini bildirdi.

AK Partililer, grup toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM’de birlik fotoğraf verirken, İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “İl Yönetim Kurulu üyelerimiz, Merkez İlçe Başkanımız Erhan Akar ve ilçe başkanlarımız, il/ilçe/belde belediye başkanlarımız, il gençlik ve kadın kolları başkanlarımız ve tüm teşkilat üyelerimizle birlikte her zaman Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ve devletimizin yanındayız.

Barış Pınarı Harekâtı’yla Fırat’ın doğusunda görev yapan kahraman Türk Ordumuza selim ve dualarımızı yolladık” dedi. (Haber Merkezi)