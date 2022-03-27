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“Erdoğan’ı yeniden seçtireceğiz”

AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı Gülabibey Mahallesi Danışma Meclisi Toplantısı büyük bir katılımla yapıldı.

Güncel 27.03.2022, 18:40
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“Erdoğan’ı yeniden seçtireceğiz”

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda önceki akşam düzenlenen toplantıya AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, İl Başkan Yardımcıları Murat Günay, Emre Turan, Ercan Daşdan, Yılmaz Peker, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fatih Temur, İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, AK Parti Gülabibey Mahallesi Başkanı Osman Çorlu, Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli ile teşkilat mensupları katıldı. 

Divanın oluşturulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan toplantıda ilk konuşma Mahalle Başkanı Osman Çorlu tarafından yapıldı. Katılımcılara “hoşgeldiniz” diyerek konuşmasına başlayan ve bugüne kadar yaptıkları çalışmaları anlatan Çorlu, “İlk günkü aşk ve heyecanla gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Partimizin 2023 hedeflerine ulaşmak için sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmadan, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında dimdik durarak seçim zaferi için ant içtik. Bazı insanlar bu güzel aile tablosunu kıskanabilir. Unuttukları bir şey var. Biz Erdoğan’ı sevdimizi söylerken sadece dilimizle değil gönlümüzle seviyoruz. Bizlerde Recep Tayyip Erdoğan sevgisi asla bitmez, bitmeyecek” diye konuştu. 
AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Temur katılımcıları selamlarken, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Demir de konuşmasında önümüzdeki Ramazan ayını hatırlatarak bir ay boyunca kapı kapı dolaşarak Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını Çorumlulara ileteceklerini söyledi. 

İl Genel Meclisi Başkanı Bektaş 2023 seçimlerine vurgu yaparak el ele vererek Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden Cumhurbaşkanlığı’na seçtireceklerini belirtirken, Merkez İlçe Başkanı Akar da konuşmasında bugüne kadar tüm seçimlerde partilerinin birinci çıktığı Gülabibey Mahallesi’nden önümüzdeki seçimde de birincilik beklediklerini anlattı. Erhan Akar, seçim için tüm sandıklara üçer kişi olmak üzere görevlilerinin hazır olduğunu, seçim görevlilerine yönelik eğitimlere yakında başlayacaklarını da dile getirdi. 
Belediye Başkanı Aşgın da yaptığı konuşmada Çorum Belediyesi’nin Gülabibey Mahallesi’nde yaptığı çalışmaları anlatırken, 2023 seçimleriyle ilgili de mesaj verdi. “Bir mıh bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir kumandanı, bir kumandan vatanı kurtarır”  sözünü hatırlatan Başkan Aşgın, Gülabibey Mahallesi sakinlerinden AK Parti iktidarına güçlü şekilde destek vermelerini isteyerek “Recep Tayyip Erdoğan güçlü bir şekilde iktidara devam edecekse, buna yeryüzündeki tüm mazlumların hepsinin ihtiyacı varsa o zaman Gülabibey Mahallesi bizim için mıhtır. Bu anlamda hedefler koymamız lazım. Gülabibey Mahallesi’nde yüzde 84 olan oy oranımızı yüzde 95’lere çıkarma azmini göstermezsek o mıh düşer. Asla gücümüzü hafife almayacağız, Cumhurbaşkanımızın arkasında aynen o mıh gibi duracağız” şeklinde konuştu.
İl Başkanı Ahlatcı, AK Parti’ni 20 yıldır kalelerinden biri olan Çorum’da il başkanlığı görevinden dolayı onur duyduğunu belirterek her zaman son sözü milletin söylediğini, son kararı Cumhurun vereceğini ve Cumhurun başının da Recep Tayyip Erdoğan olduğunu sözlerine ekledi. 

AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan da konuşmasında Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023’te rekor oyla tekrar Cumhurbaşkanı seçileceğini inandığını söyledi. Mahalle teşkilatlarından gelen güçle 15 seçimdir Çorum’da açık ara birinci çıktıklarını, muhalefetin 16’nci seçimde de seçim akşamı yine ışıklarını erkenden kapatıp eve gideceğini, 20 yıl boyunca Çorum’a yaptıkları yatırımların 25 katrilyon (milyar TL) olduğunu ve bu yatırımların devamı için tüm Çorumlulardan Recep Tayyip Erdoğan’a destek olmaya davet ettiğini ifade etti. Milletvekili Ceylan: “2023 yılında bundan öncekilerden daha fazla oy alarak Erdoğan’ı yeniden Cumhurbaşkanı yapacağız ve Cumhur İttifakı ile yolumuza devam edeceğiz” şeklinde sözlerini tamamladı.


(Volkan SINAYUÇ)

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