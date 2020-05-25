Erdoğan’dan şehit Erol Olçok’a dua

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'ndaki anne ve babasının aile kabristanına gelerek dua etti. Erdoğan, Tarabya'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nden çıkarak Karacaahmet Mezarlığı'na gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada annesi Tenzile, babası Ahmet Erdoğan'ın mezarını ziyaret etti. Erdoğan aynı mezarlıkta bulunan 15 Temmuz darbe girişimi sırasında oğlu Abdullah Tayyip ile birlikte şehit olan hemşehrimiz Erol Olçok'un kabrinde de dua etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, darbe girişiminde hayatını kaybeden yakın arkadaşı Erol Olçak ve oğlu Abdullah Olçak'ın cenaze törenine katılmış ve törende konuştuğu sırada gözyaşlarına hakim olamamıştı. Erol Olçok, AK Parti'nin kuruluşundan vefat ettiği güne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en yakın isimler arasındaydı.

EROL OLÇOK KİMDİR?

Erol Olçok, 5 Mart 1962 yılında Çorum'un Mecidiyekavak köyünde doğdu. Aslen Çerkez asıllı olan Olçok, ilkokulunu köyünde bitirdikten sonra 2 yıl Çorum'da Kur'an Kursunda eğitim aldı. Çorum İmam Hatip Lisesi'nde eğitimine devam etti. 1982 yılında başladığı İstanbul Üniversitesi Estetik Sanat Tarihi Bölümü'nü 1986 yılında bitirdi. 1987 yılında Slayt Reklam, 1988 yılında Rekpa Reklam, 1989 yılında ise Ajans E'yi açtı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 1993 İstanbul İl Başkanlığı döneminden bu yana birlikte çalıştı.

AK Parti'nin kurulmasında büyük etkileri olan Olçok; partinin ismini, logosunu, sloganlarını buldu ve partinin kurumsal kimlik çalışmalarını hazırladı. 2002'de AK Parti'nin Genel Seçim Kampanyası'nı yönetti. Olçok; 2007'de "Durmak Yok Yola Devam", 2011'de "Aynı Yoldan Geçmişiz Biz", 2014'te "Bayrak", 2015'te Cumhurbaşkanlığı "Fors" filmi çalışmalarını yaptı.

(Haber Merkezi)