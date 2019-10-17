Erdoğan’dan Çorum teşkilatına sıcak ilgi

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, teşkilat yöneticileri ve ilçe belediye başkanlarından oluşan heyet, AK Parti Grup Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bir çok bakanla biraraya geldi. Çorum heyetinin yeni yasama yılının ilk grup toplantısına bu denli büyük bir katılım sağlamasından memnuniyetini dile getirerek teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan heyet üyeleriyle bir süre sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Erdoğan, Çorum heyeti ile birlikte Türk Bayrağı ile poz vererek Mehmetçiğe destek mesajını bir kez daha tüm dünyaya gösterirken, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Birlikte her zaman Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ve devletimizin yanındayız. Barış Pınarı Harekatı’nda ülkemizin ve milletimizin huzuru, güvenliği, dirliği ve birliği için destan yazan Mehmetçiğe selam gönderiyoruz. Allah Kahraman Türk Ordumuzu muzaffer eylesin” görüşüne yer verdi.

(Volkan SINAYUÇ)