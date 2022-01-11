Çorum Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanlığına yeniden seçilen Erdoğan Yılmaz, mazbatasını aldı.

Odanın 4 Ocak 2022 tarihinde As Kültür Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu’nda tekrar Oda Başkanlığına seçilerek güven tazeleyen Erdoğan Yılmaz, bugün Seçim Kurulu’na gelerek, mazbatasını aldı.

Mazbata töreninde Yılmaz’ı oda Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri de yalnız bırakmadı. Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, hizmetlerine kaldığı yerden devam edeceğini belirterek, kendisine oy veren vermeyen herkese teşekkür etti.

Erdoğan Yılmaz Başkanlığındaki Sebzeciler ve Pazarcılar Odası’nın Yönetim Kurulu Murat Altunkaya, Önder Çürük, Neşet Seyhan, Abdullah Genç, Mehmet Atal ve Hüseyin Şen’den Denetim Kurulu ise Murat Taş, Muhammed Koşa ve Ömer Erdem’den oluşuyor.



(Volkan SINAYUÇ)

