Erdoğan Yılmaz güven tazeledi

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne bağlı esnaf odalarının olağan genel kurulları devam ediyor. Çorum Sebzeciler ve Pazarcılar Esnaf Odası’nın olağan genel kurulu da As Kültür Düğün Salonu’nda büyük bir katılımla yapılırken, mevcut başkan Erdoğan Yılmaz oyların çoğunu alarak yeniden başkanlık görevine seçildi.

Türkiye Sebzeciler Meyveciler Seyyar Pazarcılar Federasyonu Başkanı Ali Karaca ile Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne bağlı odaların başkanlarının da izlediği, 5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 42’nci maddesi gereğince düzenlenen kongrede 4 aday yarıştı.

Divan başkanlığını Çorum Bakkallar Odası Başkanı İsmail Şanal, başkan vekilliğini ise Burhan Balcı’nın yaptığı genel kurulda saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Sebzeci ve Pazarcılar Odası’nın 2017-2021 yılı Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu faaliyet raporlarının okunarak müzakere edilmesinin ardından ise gelir, gider ve bilanço ile tahmini bütçenin okunarak onaylandı. Kongrede Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ayrı ayrı ibra edilirken, yeni dönem çalışma programı ile bu program içinde yer alacak olan eğitim, teorik ve pratik kurs programları, aylık ücretlerin, huzur hakları, yolluk ve konaklama ücretleri belirlendi. Kongrede dilek ve temenniler bölümünde ise konuşan başkan adayları üyelerden destek istedi.

Buna göre 3 sandıkta yapılan seçim sonucunda 219 oy alan mevcut başkan Erdoğan Yılmaz güven tazelerden, adaylardan Erhan Güvenç 193, Mustafa Erkan 173 ve Arap Ali Akkuş ise 27 oy aldı.

Erdoğan Yılmaz başkanlığındaki Sebzeciler ve Pazarcılar Odası yönetimi ise şu isimlerden oluştu; “Murat Altunkaya, Önder Çürük, Neşet Seyhan, Abdullah Genç, Mehmet Atal, Hüseyin Şen.” Denetim kuruluna da Murat Taş, Muhammed Koşa ve Ömer Erdem seçildi.



(Volkan SINAYUÇ)

