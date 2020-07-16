Erdoğan Turgut Aslan’ı yanından ayırmadı

15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin sabahında FETÖ teröristleri tarafından infaz edilmek üzere başından iki kez vurulan, 5 ay komada kalan ve sağlığına kavuştuktan sonra da Başdanışmanlığına getirdiği Turgut Aslan ile birlikte 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne çiçek bıraktı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen program kapsamında 15 Temmuz Şehitler Abidesi’ne bazı şehit yakınları ve gazilerle birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden çıkan Erdoğan, 15 Temmuz gazisi eski Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanı Turgut Aslan ile bir süre sohbet etti.

(Haber Merkezi)