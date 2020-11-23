Erdoğan Kaya koronavirüs kurbanı

Çorum merkeze bağlı İsmailköy nüfusuna kayıtlı, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürlüğü’nden emekli olduktan sonra bir süre taksicilik yapan Erdoğan Kaya, tüm dünyayı etkisi altına alan ve ilimizde de giderek ağırlaşan koronavirüs salgınına yenik düştü.

Serdar, Gökan ve Sevilay Kaya’nın babası olan Erdoğan Kaya, Ulumezar’da toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)