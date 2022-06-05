“Erdoğan kadınlardan özür dilemelidir”

ADD adına bir basın açıklaması yapan Uğur Demirer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kadınlardan özür dilemesi gerektiğin ifade ederek, kendisini istifaya davet etti.

Uğur Demirer, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1 Haziran 2022 Çarşamba günü partisinin Grup Toplantısındaki konuşmasında GEZİ’den söz ederken, gerçek dışı olduğu bizzat Cami İmamı tarafından açıklandığı halde, yine “Camiyi bira şişeleriyle pislettiler” iddiasını sürdürmesi yanında, bir de Gezi eylemcileri için “ÇÜRÜK” ve “SÜRTÜK” ifadelerini kullanarak hakaret etmesi milletçe hepimizi derinden yaralamıştır.

Özellikle “SÜRTÜK” sözcüğünün anlamı dikkate alındığında, Anayasamızın “Türk Milleti’nin birliğini temsil etme” görevi verdiği Cumhurbaşkanı’nın kadın yurttaşlarımızın bir kısmına yönelik bu nitelemesinin kabul edilemez olduğu açıktır. Cumhuriyetimizin kurucusu, değişmez önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün kadınlarımız için “Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir milletinde, Anadolu kadınının üstünde kadın mesaisi zikretmek imkânı yoktur ve dünyada hiçbir milletin kadını 'Ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar emek verdim' diyemez.” dediği ve Türk Kadınına “Ey kahraman Türk Kadını, sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.” diye seslendiği bilinirken, Atatürk’ün makamında oturan ve gerek muhalefete, gerek çeşitli toplum kesimlerine ağır sözlerini sıklıkla duyarak üzüldüğümüz günümüz Cumhurbaşkanı’nın, en azından kadınlarımız için böyle bir sözcük kullanmamış olmasını dilerdik.

ADD, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kadınlarımızdan özür dilemesi gerektiğini düşündüğünü ve kendisini istifaya davet ettiğini kamuoyu ile paylaşmayı görevi saymaktadır.” (Haber Merkezi)

