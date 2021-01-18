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Erdoğan Ilgaz hayatını kaybetti

Alaca'da sevilen ve sayılan simalarından öğretmen Erdoğan Ilgaz hayatını kaybetti.

Güncel 18.01.2021, 20:21
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Erdoğan Ilgaz hayatını kaybetti

Bünyamin, Burak, Belma kardeşlerin babaları, Feriha Ilgaz'ın eşi, Abdullah Aktaş’ın ve rahmetli eczacı İbrahim Aktaş’ın enişteleri, iş adamı Üzeyir Şahin’in kayınpederi Erdoğan Ilgaz, vefat etti. Merhumun cenazesi dün İkindi vaktinde, Şıhlar Camii’nde kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

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