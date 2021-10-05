“Erdoğan, halktan uzaklaştı”

Hemen her gün elektrik, doğalgaz, akaryakıt gibi bir çok insani ihtiyaca zam geldiğini vurgulayan TDP İl Başkanı Engin Erenler, vatandaşın cebinde bir bardak çay içecek parasının kalmadığını belirtti.

Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkileyen Covid-19 virüsünün iktidarın yanında masum kaldığını savunan Engin Erenler, “İnsanlar bu virüsü atlatamazsa bir kere ölüyor ama sizin zamlarınız insanımızı her gün öldürüyor” dedi.

19 yıllık geçmişi olan AK Parti iktidarının giderayak yaptığı yol, okul ve köprülerin parasını da insanların üç kuruşluk rızkına göz dikerek karşılamaya çalıştığını anlatan Engin Erenler, “İktidar siyasetçilerine davulun sesi uzaktan hoş geliyor ne de olsa Meclis lokantasında yemek 10 lira ama asgari ücret ile geçim sağlayan bir aile bu gidişle maaşının yarısını kiraya diğer yarısını da elektrik ve doğalgaz faturasına verecek ve bu iktidar milletimizden aldığı para ile sokaklara aş evi kurup yine hizmet yaptığını sanacak” diye konuştu.

İktidar yöneticilerinin artık insanların onları istemediğini duymaları gerektiğini anlatan Erenler yaptığı yazılı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın halkın nabzını tutmayı unuttuğunu belirterek şu görüşlere yer verdi: “Gözleri kör, kulakları sağır, akılları noksan değil. Örtülü ödeneklerin, altın varaklı çeşmelerin ve ejder meyvelerinin teminatı bu milletin kesesi değil. Elektrik, doğalgaz, akaryakıt gibi önemli insani ihtiyaçlara zam yapan iktidar yöneticilerini kime şikayet edelim? Emine Hanım’ın hiç pazar parası ihtiyacı olmadı. Hiç elektrik ve doğalgaz faturası ödemedi, aracına akaryakıt alıp kaç kilometre gidecek diye hesap etmedi. Kire ne bilmedi. Mesela kış geldi çocuğuma nasıl kışlık alacağım düşüncesinde de olmadı”

Cumhurbaşkanının örtülü ödeneği, sarayı, makam arabası olduğunu belirterek bir Anadolu sözü olan ‘Tok açın halinden anlamaz’ sözünü hatırlatan Erenler, “Halkı aç olan tok bir iktidar ancak ve ancak yokuş aşağı freni patlamış tonajlı bir kamyona benzer ve sonu ancak hüsrandır. Artık çare ve değişim gelecek bu ülkenin refah seviyesi Türkiye Değişim Partisi ile feraha kavuşacaktır. Milletin parasını milletine harcayacak, milletinin sırtında bir iktidar değil iktidarın sırtında bir millet ile büyük bir değişim için de Türkiye güzel günlere kavuşacak!” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)

